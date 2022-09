3/10 ©LaPresse

Il duo si lancia in spettacolo di cabaret per tutta l’Italia, affermandosi e lavorando, per diversi anni, anche anche a Radio DeeJay. Arrivano poi le partecipazioni a “La sai l’ultima”, a “Zelig Facciamo Cabaret” e a “Colorado”. Tra il 1999 e il 2000 I Fichi d'India portano nei teatri lo spettacolo “Uno, due tre… Stella!”, e partecipano anche ai film “Lucignolo” e “Amore a prima vista”. Nella foto, il duo nel 2002