Giappone, colpito da arma da fuoco ex premier Shinzo Abe

L'ex primo ministro nipponico è crollato a terra durante un discorso a Nara, ferito da tre colpi alla schiea. Il presunto attentatore è stato arrestato: non si esclude la pista del fanatismo religioso. Non sono chiare le condizioni dell'ex premier

L'ex primo ministro nipponico Shinzo Abe è crollato a terra durante un discorso a Nara, nel Giappone centrale, dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Abe è stato raggiunto alla schiena da due colpi sparati a distanza ravvicinata, a tre secondi l'uno dall'altro. L'lex premier mentre teneva un discorso a Nara, durante la sua campagna elettorale. Un uomo, il presunto attentatore, è stato arrestato.

"Privo di segnali di vita"

L'ex premier, soccorso, è stato portato subito in ospedale ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava "segnali di vita" agli esami preliminari sulla funzionalità di cuore e polmoni. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle sue condizioni ed è attesa a breve una conferenza stampa della polizia.