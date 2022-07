Dagli Usa all'India, le reazioni all'attentato contro Shinzo Abe

Dagli Usa all’India, sono molti i messaggi di sostegno che arrivano in queste ore al Giappone, dopo che l’ex primo ministro Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco durante un comizio a Nara. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, sono gravi. Il primo ministro Fumio Kishida, rientrato d'urgenza alla Kantei con tutto il governo, ha detto di "augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che Abe possa sopravvivere", condannando "nel modo più deciso possibile" l'attentato definito come "inaccettabile".

Dagli Usa all'Ue: lo choc per l'accaduto

L'ambasciatore Usa a Tokyo, Rahm Emanuel, ha affermato di essere "rattristato e scioccato" per l'attacco. "Abe-san è stato un leader eccezionale del Giappone e un alleato incrollabile degli Usa”, ha spiegato in una dichiarazione. Anche il premier thailandese, Prayut Chan-O-Cha, è rimasto "molto scioccato" dall'attentato all'ex premier giapponese, così come il premier indiano Narendra Modi che si è detto"profondamente addolorato". "Assolutamente inorridito e rattristato nel sentire dello spregevole attacco. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari", ha scritto su Twitter il premier uscente britannico Boris Johnson. Mentre il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ricordato Abe come "un vero amico, strenuo difensore dell'ordine multilaterale e dei valori democratici. L'Ue è al fianco del popolo giapponese e del premier Fumio Kishida in questi tempi difficili. Vicinanza alla sua famiglia".