È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica aveva 98 anni

Dagli esordi a la Repubblica

Dopo la giovinezza a Sanremo, dove al liceo classico ha come compagno di banco Italo Calvino, all'inizio degli anni '50 Scalfari muove i primi passi nel giornalismo con il 'Mondo' di Pannunzio e l''Europeo' di Arrigo Benedetti. Nel '55 con quest'ultimo fonda 'L'Espresso', primo settimanale italiano d'inchiesta. Scalfari vi lavora nella doppia veste di direttore amministrativo e collaboratore per l'economia. E quando Benedetti gli lascia il timone nel '62, diventa il primo direttore-manager italiano, una figura all'epoca assolutamente inedita per l'Italia. Questo doppio ruolo sarà poi anche uno dei fattori del successo di 'Repubblica', fondata nel 1976.



Scrittore, politico, intellettuale

Scalfari è stato anche scrittore capace di spaziare dal saggio al romanzo, politico e intellettuale liberaldemocratico di spicco. Partecipò alla fondazione del Partito radicale ed è stato anche deputato per il Partito socialista italiano (1968-72), vicepresidente del Gruppo editoriale L'Espresso e insignito di prestigiose onorificenze, quali quella di cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana (1996) e di Chevalier de la Légion d'honneur (1999) dalla Repubblica francese.