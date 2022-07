26/28 ©Ansa

Nel 2013 e nel 2014 pubblica un paio di interviste-colloqui con Papa Francesco, di cui Scalfari più volte si dice ammiratore. In entrambi i casi, la Sala Stampa Vaticana smentisce, sostenendo che "non è un testo rivisto" ed "è da considerarsi attendibile nel suo senso generale, ma non parola per parola". Accade un episodio simile con un'altra intervista pubblicata nel 2018. La foto risale al 2013