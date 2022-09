È morto il regista Jean-Luc Godard, il padre della Nouvelle Vague

Il padre della Nouvelle Vague

approfondimento

I FILM A LUI ISPIRATI

Godard era nato nella capitale francese, in una famiglia benestante. Durante la seconda Guerra Mondiale fu mandato a studiare in Svizzera, e fece ritorno a Parigi nel 1948. All'università, la Sorbona, iniziò ad appassionarsi al cinema e cominciò a lanciarsi in alcuni esperimenti cinematografici. L'anno di svolta fu il 1959 quando arrivò il suo primo film, "Fino all'ultimo respiro", per il quale ottenne l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Proprio questa pellicola diventò l'emblema della Nouvelle Vague, cioè il periodo della storia del cinema rappresentato da quegli autori che si formarono alla scuola critica dei "Cahiers du cinéma" degli anni Cinquanta, ovvero: Claude Chabrol, lo stesso Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Jacques Rivette e François Truffaut. Tra le opere di Godard si ricordano anche "Le petit soldat", "La donna è donna", "I sette peccati capitali" e "Il Disprezzo" che fu ispirato al romanzo di Alberto Moravia. Nella sua carriera il regista ha anche vinto un Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia con "Prenom Carmen", del 1983.