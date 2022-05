Addio a Vangelis. Aveva 79 anni. Firmò le musiche di “Blade Runner"

Evángelos Odysséas Papathanassíou, questo il nome del compositore, era nato il 29 marzo 1943 vicino alla città di Volos nella Grecia centrale. Cresciuto ad Atene formò la sua prima band nel 1963, chiamata Forminx, attiva per tre anni. In seguito iniziò a scrivere musica per altri e due anni dopo si trasferì a Parigi, dove formò il quartetto prog rock Aphroditès Child con espatriati greci tra cui Demis Roussos (il singolo Rain and Tears è stato un successo in tutta Europa).

La svolta della sua carriera arrivò con la colonna sonora di “Momenti di gloria”, film del 1981 che raccontava la storia di due corridori britannici negli anni '20. La colonna sonora di Vangelis ha ricevuto uno dei quattro Academy Awards vinti dal film. Tra i suoi successi senza tempo la sua colonna sonora per Blade Runner, celebrata per la sua evocazione di una sinistra versione futura di Los Angeles. Successivamente ha lavorato alla colonna sonora di The Bounty di Mel Gibson e Antony Hopkins e di Francesco con Mickey Rourke protagonista. E poi Bitter Moon di Roman Polanski e i documentari di Jacques Cousteau. Ha anche firmato la colonna sonora di eventi importanti, tra cui i Giochi Olimpici del 2000 a Sydney, i Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud e i Giochi Olimpici del 2004 ad Atene. Ha scritto spartiti per balletti e musica per produzioni teatrali.