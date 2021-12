Le canzoni più belle del 2021, un viaggio in 12 mesi di grande musica

28/32

Mia Meneghini e Danilo Tasco sono The French Fries. Take me beside you è una pillola incandescente di energia, con cui il duo conferma di essere una vincente combinazione di stili multipli ed eclettici, capaci di esecuzioni dall'ampio range di stili con padronanza e originalità. Il brano vanta la presenza di Saturnino Celani al basso

The French Fries visionari con Take me Beside You