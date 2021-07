Ridillo, arriva il nuovo singolo Star in this party

È “Star in this party” (Cosmica/ed. Freecom Hub) il nuovo singolo dei RIDILLO, in uscita il 22 luglio, per continuare a celebrare i #30annisuonati della storia funky band italiana. Una festa che, il 2 agosto, farà tappa all’Arena Bike-In di Mantova, per un concerto-evento che ripercorrerà i successi della band: 900 concerti, 112 canzoni registrate, 38 singoli, 8 album e 5 greatest hit. Info e biglietti https://www.mailticket.it/manifestazione-event-extra/XW30/i-ridillo



“Star in this party” è un altro tassello musicale nel fantastico mondo dei Ridillo, una specie di sogno musicale vintage à la Earth Wind & Fire /Delfonics, sontuosamente arrangiato e cantato in un languido falsetto. Un altro stile del funky, una ballad slow tempo, positiva e fiduciosa “se non ti senti a posto sei lo stesso una star in this party, anche se ti piace star in disparte”.



«Questo singolo è per tutti quelli che almeno una volta nella vita si sono sentiti fuori posto, inadeguati, trasparenti – spiega Daniele Bengi Benati – o che trasparenti avrebbero voluto essere in un momento sociale in cui spesso ci si deve adeguare a dei cliché. Per chi si sente offuscato dalle luci della festa ma, anche se non lo sa, è una stella che scintilla. Insomma, star in disparte. E star bene comunque».



Il video racconta la sensazione di sentirsi fuori posto a volte, uno stato d’animo lontano dalla finta perfezione della vite raccontate sui social o dal divertimento costruito a tutti i costi.