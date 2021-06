Pinguini Tattici Nucleari, video e vinile per Scrivile Scemo

Esce il video di SCRIVILE SCEMO, singolo già certificato Disco D'Oro ed estratto da AHIA!, l'EP (anch'esso Oro) dei Pinguini Tattici Nucleari uscito lo scorso 4 dicembre e che contiene i brani La Storia Infinita, certificato Platino, e Scooby Doo, che ottiene di recente il Doppio Platino, come a chiudere un anno di incredibili successi.



Ed è dunque un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una delle band più amate, cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 24 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano Ringo Starr - due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche - e a partecipare come ospiti all'edizione del Festival 2021. Oggi tornano con un estratto dell'ultimo Ep come a chiudere un cerchio, per aprire presto un nuovo capitolo.



“Una canzone che racconta il coraggio e che contiene qualche riferimento al mio libro, dove ci sono dei passaggi in cui il velo di Maya cade, il sogno svanisce e arriva la verità, con tutta la sua forza. Questo pezzo è dedicato a chi vuole scrivere un “ti amo" come se fosse una sorta di grido di liberazione: non importa il mezzo, non si devono demonizzare whatsapp o i social, scrivilo e basta, fallo, urlalo, diglielo e… in ogni caso, ti riscoprirai scemo, ma libero (per almeno due ore). Figlia dell'EDM è in realtà una canzone super pop alla Max Pezzali, una cassa in 4 quarti che porta alla danza, al ballo, oltre che all’ascolto.” Scrive Riccardo Zanotti su Scrivile Scemo.