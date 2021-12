Giorgio Poi ci fa planare nel suo mondo di Gommapiuma

Lieve ma pesante. Occorre un ossimoro per inquadrare Gommapiuma, il nuovo progetto discografico di Giorgio Poi, in uscita venerdì 3 dicembre per Bomba Dischi/Island Records. L’album, anticipato dai singoli I Pomeriggi e Giorni Felici, è il terzo disco di inediti che arriva a due anni di distanza dal precedente Smog. Gommapiuma è otto tracce in cui la dimensione onirica e sognante del cantautore si interseca a immagini capaci di sintetizzare il reale, la vita quotidiana di cui Giorgio si fa abile regista e cantore, consegnando la sua versione più poetica e disincantata della realtà. L’album è un rifugio emozionale, una strada che offre quiete alle distorsioni e ai rumori di fondo per librarsi in un viaggio attraverso le nuvole. Una versione moderna dell'opera di Aristofane, in un certo senso. Gommapiuma è una altalena che oscilla nel cielo tra il rosa dell’alba e i colori saturi del tramonto. Gommapiuma è la musica italiana.