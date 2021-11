Negrita, il rock si fa morbido per l'Unplugged di Mtv

Registrato all'Anfiteatro Romano di Arezzo, oltre a essere un album è uno speciale tv per MTV che sarà in onda, per la prima volta, oggi alle 22 su MTV Music (canale Sky 132 e 704) Condividi

Non si può parlare di un ritorno alle origini. Perché quella dei Negrita resta e resterà sempre un'anima rock. Ma per la seconda volta nella loro storia scelgono la forma acustica per alcuni dei loro pezzi più celebri. La prima volta fu quasi dieci anni fa, nel 2013, con Deja-Vù. Ora ci ricascano con MTV Unplugged: per l’occasione Pau, Drigo e Mac hanno riproposto i brani cult del proprio repertorio "nudi", completamente riarrangiati, avvalendosi per alcune tracce della complicità di ospiti e amici musicisti come il giudice di X Factor (GUARDA LO SPECIALE) Manuel Agnelli in Non è per sempre, Piero Pelù in El Diablo e Rkomi in Rotolando Verso Sud.



I Negrita presentano MTV Unplugged approfondimento Pau presenta Pauhaus.it: il frontman dei Negrita si dedica al disegno Per presentarlo hanno atteso la Milano Music Week dove, oltre a parlare della loro musica, hanno messo in piedi tre dj set, alcuni dei quali co sovrapposizione visto che Drigo e Pau hanno condiviso per un po' la consolle. Parlando di MTV Unplugged hanno sottolineato le loro origini di band elettrica spiegando che "arrangiare le nostre canzoni utilizzando strumenti acustici potrebbe apparire come un limite. Ma la storia di MTV Unplugged ci ha insegnato che non funziona così, che una volta entrati nel mood e rotto il ghiaccio, scatta la magia e questi ordigni ancestrali non perdono potenza. Anzi quello che smarriscono in aggressività lo riconquistano in sfumature, colori e profondità". D’altra parte, ogni concerto, e la band aretina ne ha fatti infiniti, è diverso ogni sera anche se la scaletta è la medesima, ma questo ha un'nima differente al punto che lo hanno inserito tra i più intensi della loro carriera. Ed è anche la prova di come i sogni possono diventare realtà: Pau ha raccontato che negli anni Novanta, quando erano una band emergente guardavano agli show unplugged di MTV come un punto di riferimento: "Quante volte -aggiunge il frontman dei Negrita- ascoltando le performance di Eric Clapton, Bob Dylan, Nirvana o Alice In Chains ci siamo detti che sarebbe stato bello essere al loro posto. Ora ci siamo e inviamo un pensiero speciale a tutti coloro che ci hanno preceduto negli anni”.