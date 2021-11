Vasco Brondi, il paesaggio dopo la battaglia è una cosa spirituale

Personaggi inquieti in cerca di pace. Un viaggio interiore dove candomblé, raga, madrigali, mantra, Bach e canti gregoriani incontrano Tagore, Luzi, CCCP, Afterhours, De André e, soprattutto quell'immensa opera umana che Paesaggio dopo la Battaglia. Vasco Brondi trasforma una serata in Una Cosa Spirituale. Quasi due ore di musica, letture, pensieri, poesia, fascinazione. Ad accompagnarlo in questo viaggio, organizzato da IMARTS International Music e Arts e Gibilterra, ci sono Andrea Faccioli alle chitarre, Daniela Savoldi al violoncello, Angelo Trabace al pianoforte e Niccolò Fornabaio alle percussioni. Tutto esaurito per il debutto il Teatro Comunale di Carpi, che come tanti luoghi che la pandemia e la politica hanno tenuto chiusi (troppo) a lungo deve togliersi un po' di ruggine. Coda infinita sotto la pioggia per entrare: è vero che la verifica del green pass rallenta l'accesso, ma visto il clima inclemente perché non fare attendere il pubblico nell'atrio, essendo ampio spazioso e accogliente, anzichè in piazza? E poi, ma è tipico di quasi tutti i teatri storici, ci sono alcuni palchi che, per la loro posizione, non possono ospitare quattro persone, chi è seduto dietro deve o stare in piedi o avere il collo della giraffa. Penso ai ristoranti: pagare un piatto uno, due euro in più non si nota, la stessa cifra per il coperto indispone. Che costa rinunciare a un pugno di scomode sedie in cambio di un euro in più a biglietto? Credo che l'incasso stesso ne trarrebbe agio.