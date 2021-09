Negramaro, Giuliano Sangiorgi presenta Ora ti canto il mare. VIDEO

Il frontman del gruppo racconta, intervistato dal vicedirettore Omar Schillaci, com’è nata la nuova canzone. Un brano da ascoltare e ballare che vede come protagonista accanto alla band la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni Condividi:

Si chiama “Ora ti canto il mare” ed è l’ultimo singolo dei Negramaro in uscita domani. Giuliano Sangiorgi lo presenta in anteprima a Sky Tg24. Un brano tutto da ballare che vede accanto alla band una protagonista d’eccezione: la prima ballerina del Teatro alla Scala Nicoletta Manni. Una canzone per raccontare tutta la passione per il mare, come spiega intervistato dal vicedirettore Omar Schillaci.

“Il mare è vita” approfondimento "Dalle mie parti" dei Negramaro premiata col Premio Amnesty “Non pensavo che sarei mai stato in grado di descrivere questa voglia di contenere il mare dopo le grandi canzoni che ho ascoltato nella mia vita. Poi, piano piano, mi sono avvicinato sempre di più. Da “Ti è mai successo di guardare il mare” ho iniziato a guardarlo con occhi diversi e a parlarne in altre maniere, ora sono riuscito a raccontarlo per come lo volevo raccontare, cioè come la terra del possibile. Dove la vita può e deve continuare. Perché il mare è vita. Il mare e l’acqua sono simboli inequivocabili” confessa il frontman dei Negramaro.