Valentina Tioli, da X Factor al Concerto in Vaticano con playlist

L'artista emiliana ha vinto il premio come miglior musica al Christmas Contest 2021, concorso canoro nato dal desiderio di Papa Francesco, che ha incontrato personalmente, di voler dare voce ai giovani. La canzone è prodotta da Francesco Terrana ed è una ballad emozionante con sfumature gospel e i violini. Ecco le dieci canzoni scelte da Valentina per un natale speciale

Valentina Tioli si è aggiudicata il Christmas Contest col brano Se tu sei con me che sarà in radio a partire dal 24 dicembre. Il pezzo racconta di quanto sia meraviglioso dare e ricevere sostegno, aiuto e conforto alle persone a noi più care, specialmente nei momenti più bui, in cui si cade, magari in silenzio, proprio come fa la neve e, quando ciò accade spesso non se ne accorge nessuno, tranne chi ci è davvero vicino.

Dichiara Valentina Tioli a proposito del suo nuovo brano: "Spero che la mia canzone riesca a trasmettere la stessa emozione che provo io cantandola e i valori in cui credo. Conoscere Papa Francesco, vincere il Christmas Contest come miglior musica e cantare al Concerto di Natale in Vaticano, sono esperienze che mi arricchiscono umanamente e artisticamente. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il mio magico team composto dal producer Francesco Terrana e dal manager Giancleofe Puddu. Siamo davvero felici di aver contribuito a fare del bene con la nostra musica”.



Have Yourself a Merry little Christmas - Michale Bublè

Insieme alla mia adorata Mariah Carey vengono scongelati durante il periodo delle feste per regalarci la scintillante magia del Natale a suon di falsetti inarrivabili e calde note da crooner.



All I want for Christmas is you - Mariah Carey

Senza i campanelli di questa canzone non è veramente Natale.



Christmas in Love - Renee Olstead

Scritta da Tony Renis, , quando ascolto questa canzone vedo i grandi magazzini di New York con immensi Babbi Natale, vedo la pista di pattinaggio al Rockefeller Center e i cantanti di strada sulla 5th Avenue; conservo gelosamente nel cuore il ricordo di un magico viaggio con la mia famiglia nella Grande Mela diversi anni fa e proprio questa canzone è stata la colonna sonora del nostro Natale a New York.



Regali di Natale - Antonello Venditti

Mi sono ritrovata recentemente a Roma a passeggiare per il centro e mi è successo che mentre ascoltavo la frase “ci incontreremo all’angolo, in quel bar di via Frattina” ho alzato lo sguardo e ho letto proprio Via Frattina, è stata una coincidenza così inaspettata che mi ha fatto sorridere e quindi questa canzone è diventata speciale per me.



Let it snow - Frank Sinatra

Quando la ascolto mi sento davanti al camino ovunque io sia a guardare la neve che cade fuori dalla finestra. Credo che questa canzone cantata da Frank sia un capolavoro del Natale.



Joyful Joyful - Lauryn Hill

Penso che sia uno dei miei gospel preferiti, adoro il gospel e gli spiritual e personalmente amo la versione di Lauryn Hill che conobbi proprio grazie alla sua incredibile interpretazione di questo brano nel film Sister Act.



Baby It’s Cold Outside - Lady Gaga e Tony Bennet

E' meravigliosa, le loro due voci insieme si spalmano come la crema al pistacchio sul panettone. Roba da intenditori!



Silent Night - Beyoncè

Da pelle d’oca. La sua esibizione a Disneyland rimarrà per sempre nella storia. Vi consiglio di guardarla su YouTube!



Santa Claus is coming to Town - Jackson 5

Mi mette una carica e gioia ascoltare il King Michael e i 4 fratellini cantare in modo così sublime o solare l’arrivo di Santa in città.



Hallelujah - Jeff Buckley

Mi emoziona ogni volta. La trovo davvero una poesia disarmante. Adoro anche la versione di Alexandra Burke, potente e travolgente.