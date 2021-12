Danti e il suo viaggio catartico nello...Spazio insieme a Nek

Uno spaceman d’eccezione per un’inedita missione: Danti lancia nell’etere musicale il suo nuovissimo singolo con Nek, Spazio (Elektra Records/Warner Music Italy). Parabola di un viaggio catartico tra terra e cielo che si consuma in poco meno di 3 minuti, SPAZIO è un brano intenso ed evocativo, costruito da Danti con la coraggiosa volontà di raccontarsi e raccontare una storia in cui tanti possano identificarsi; per farlo ha voluto al suo fianco, in questa nuova avventura, uno dei cantautori italiani tra i più noti e amati, Nek. Spazio è un fresco campionario di assonanze e allegorie che fotografano lo stato di smarrimento dell’uomo di oggi. Il ritratto a tinte vivide di chi sta lottando lontano da tutto mille miglia per non lasciarsi intimidire e sopraffare dalla potenza della propria aura. Di chi compie un “balzo gigantesco” per permettere alla propria luce di splendere, senza più paura.



La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati,

la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre misura.

È la nostra luce, non il nostro buio che ci fa paura.

[...]

Nel momento in cui noi permettiamo alla nostra luce di splendere,

inconsciamente diamo agli altri il permesso di fare lo stesso.

Nel momento in cui noi siamo liberi dalla nostra paura,

la nostra presenza stessa, automaticamente, libera gli altri.