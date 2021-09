Pur muovendosi tra gli spazi del pop, questa talentuosa e provocatoria artista ha voluto cercare una strada che la rappresentasse con autenticità, tracciando un cammino poco convenzionale e di grande suggestione. Ha una sua personalissima cifra stilistica, libera dalle regole del music business e in grado di dare vita a un genere musicale inedito. Per Sky TG24 ha creato un florilegio di brani colti e provocanti

L'autunno è la mia stagione preferita. Il cielo è pulito e la sera, rosso, anticipa lo Sturm und Drang. Il rapporto con la Terra è più forte. Così come quello con gli alberi, con le foreste, con la natura: è tempo di vendemmia. Di piedi nudi che danzano sui chicchi d'uva e arriva l'olio fresco che da quel sapore tutto italiano ai cibi. Una playlist in questo momento dell'anno è d'obbligo ed è anche in qualche modo importante.

Sicuramente carnale.



1 - Il primo brano che parte è di Mannarino, dall'album V Vagabonda. "Quando cade un po' di pioggia c'è un profumo nella terra che mi parla di te mi parla di te Romantica,eretica,erotica". Il ritmo sensuale incalzante intimo e provocatorio rappresenta, con il cadere della pioggia e il rinascere del giardino, Il tempopPerfetto dell'autunno.



2 - Blood roses di Tori Amos dall' album Boys for pele. Ed eccoci proiettati bruscamente nell'ascolto del clavicembalo rock con la sua voce eterea che diventa poi roca. Da ascoltare in qualsiasi momento ma rigorosamente in cuffia. Uno stravolgimento neoclassico.



3 - Giovanni Caccamo, Aurora. Gocce al rallentatore, uno sguardo profondo vedi la città dall'alto. Se ci pensate l'autunno regala anche momenti di sospensione. Di raccoglimento e profondità. La ripartenza.



4 - Vento, squarcio, balli di Venere e Bacco. La mia danza, quando ancora il sole manda riverberi scroscianti sul corpo e nella mente è....Il ballo di San Vito di Vinicio Capossela.



5 - Capiterà in un determinato momento, magari nel pomeriggio inoltrato, di vedere il cielo più acceso, prima che il sipario si chiuda. E si, capiterà all'improvviso di sentire quell'odore ben distinto dei primi camini accesi, il primo freddo che accarezza la pelle ancora scoperta. Nasce il pensiero che ci sia su questa terra davvero una magia, lo Sciamano del Banco del Mutuo Soccorso da Transiberiana.



6 - Con un abbraccio collettivo, pian piano i sogni iniziano a essere una lista di desideri. I buoni propositi. Questa è la stagione dei buoni propositi. Non dimentichiamolo: morire serve, anche rinascere. La verità di Brunori Sas dal disco A casa tutto bene.



7 - Autunno di tinte forti, è un quando. È un film. Subito torna in mente Pedro Almodovar. Comincia il suono della Spagna l'odore di quella terra, le chitarre, i passi come un battito che segna il tempo e in un lampo parte Volver cantata da Estrella Morente nella versione del film stesso. un testo meraviglioso che parla di incontro tra passato e futuro. Il.nostro tempo.



8 . Avrete notato, miei cari curiosi lettori e scopritori di musica, che a differenza delle altre playlist, non ho viaggiato in uno spazio temporale lineare. Perché questa stagione si nutre di squarci improvvisi, di colori e cambi di umore e di intensità. Questo, per inciso, è parte integrante del mio temperamento e mi spinge a un percorso emotivo non lineare non legato a momenti scanditi da un aproccio gerarchico temporale. Non a caso l'autunno è carnalità. Flusso di coscienza:

Led Zeppelin since I've ben loving you.



9 - Da qualche parte in estate ne avevamo parlato, perciò probabilmente preparatevi:potrà nascere la nostalgia per quegli amori passati che avevate accantonato. Bisogna ricordarsi di fare come le formiche e non come le cicale...ma lasciarsi non è possibile: Ancora tu di Lucio Battisti.



10 - Sfidare se stessi. Se stesse. Con coraggio la giovane Madame ha usato una terminologia forte per invitare a essere indipendenti e liberi. A esasperare le emozioni in una società dove sta germogliando il poliamore. Clito è gioia e dolore in pace con se stessi. Da mostrare