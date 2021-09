Franco 126 in concerto a Mantova: scaletta e info

Si avvia alla conclusione la tournée estiva di Franco 126 , “Multisala Premiere”, che ha visto l'artista romano in giro per la penisola con la sua band per tutta la stagione, a partire dalla data zero, tenutasi lo scorso 21 luglio a Ortona, presso lo Stadio Comunale. Tanta soddisfazione e molte serate da ricordare per il performer classe 1992 che si conferma una delle figure più interessanti del panorama musicale contemporaneo.

In tour per i dieci appuntamenti dal vivo in cui è articolato il calendario di “Multisala Premiere” che lo ha visto calcare i palchi all'aperto di alcune delle località dell'estate più frequentate dal pubblico italiano: da Cattolica a Lignano Sabbiadoro, passando per Lecce e la provincia di Catania, Franco 126 è stato uno dei grandi protagonisti dell'estate del ritorno alla musica suonata, una stagione tanto più importante per lui che ha potuto finalmente inserire in repertorio i brani dei suoi due album solisti, “Stanza Singola” e “Multisala”. Costruiti come dei veri e propri lungometraggi musicali, i concerti dell'estate di Franco 126 rappresentano un altro capitolo della poetica del giovane cantautore apprezzato dai giovanissimi anche per l'estetica associata alla componente musicale.

Il live di Mantova chiude la leg estiva dell'artista, una serata che fa parte dei nove giorni della rassegna “Mantova Live”; il concerto che inizierà alle 21:30, si svolgerà all'Esedra di Palazzo Te, allestita con sedute all'aperto posizionate in linea col distanziamento previsto per gli eventi alla presenza di pubblico che vi avrà accesso solo se munito di green pass.

Insieme a Francesco Bertollini, vero nome del cantante, sul palco ci sarà una formazione di cinque elementi: Pietro Di Dionisio alla chitarra acustica, Danilo De Candia al basso, Gabriele Terlizzi alle chitarre elettriche, Davide Pasculli alla batteria e Francesco Bellani ai synth e al piano.

Dopo una pausa, Franco 126 tornerà ad incontrare i fan per due appuntamenti speciali, il 5 e il 10 novembre a Milano e a Roma, rispettivamente al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport, per una chiusura di tournée che non sarà priva di sorprese.