Vasco Rossi: "Il mio album classic rock"

Dieci canzoni per il nuovo disco che il cantautore di Zocca definisce "divertito e divertente". Uscita il 12 novembre, sette anni dopo il precedente lavoro in studio.

Vasco Rossi con le canzoni del suo nuovo album ‘Siamo qui’ proietta brevi immagini nella mente e nel cuore degli ascoltatori, più che raccontare storie e sentimenti. E’ la poetica di Vasco: “In questo album ci sono poche parole – spiega il cantautore - io cerco sempre di metterne il minor numero possibile, perché secondo me è l’immaginazione di chi ascolta che deve volare.”

Con le sue suggestioni, i suoi spunti evocativi, gli accenti dell’interpretazione, il nuovo album di Vasco Rossi, dal 12 novembre nei negozi, ci appare decisamente come il frutto di un lungo lavoro di auto-perfezionamento poetico, verso per verso, parola per parola. Via un aggettivo, via una descrizione, via via rimane l’essenziale della visione dell’autore, da trasmettere al pubblico.

In controtendenza

Presentando ‘Siamo qui’ Vasco Rossi sottolinea che oggi la sua lingua musicale è il rock: “L’album è in direzione ostinata e contraria, come diceva De Andrè, completamente diverso da quello che si sente in giro, dalle mode di oggi. – e poi aggiunge- Questo è un album classic rock, decisamente in controtendenza perché tutte le canzoni sono suonate con strumenti veri, a differenza delle produzioni di oggi.”

Vasco rimette al centro il rock cosiddetto classico, quello del periodo d’oro degli anni ’60 e ’70, periodo della formazione della generazione cui Vasco appartiene, ma ancora oggi musica e atteggiamento che comunicano con le nuove leve. Il richiamo al passato-presente è sottolineato anche dai formati in cui l’album è disponibile: il digitale in diverse versioni, naturalmente, ma anche il supporto materiale, che conta edizioni in CD, LP e nella rediviva musicassetta.

'Siamo qui' è il diciottesimo album in studio di Vasco Rossi: arriva sette anni dopo ‘Sono innocente’ e in maniera pungente e vitale tocca temi del nostro oggi: il rapporto disilluso con i politici, le unioni sentimentali più fluide e scettiche, la ricerca di un punto di riferimento nei periodi bui. Un lavoro che non evita l’impegno e si cimenta con l’ironia: “E’ un album divertito e divertente, penso che comunichi spontaneità e verità- spiega Vasco- L’ho sempre detto: ‘Sono sincero solo nelle canzoni’. In queste canzoni ci sono le mie consapevolezze in più, che non consolano, ma dalle quali non si ritorna indietro."

Vasco Live

L’album chiama il tour: Vasco Live 22 tornerà dal 20 maggio al 30 giugno con undici concerti, da Trento a Torino. La voglia di vedere Vasco dal vivo si spiega con i numeri ufficializzati: 600.000 biglietti già venduti, inclusi quelli per le date riprogrammate al 2022 con biglietti già acquistati e ancora validi, di Milano, Firenze, Imola e Roma.