approfondimento

Marracash in concerto, nuova data a Milano: calendario del tour 2022

∞ LOVE - IL TESTO



Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends



(Love) per gli amici veri che ho

Per tutte le storie che so

Pregherò per chi nuota ancora nei guai

Chi vuole scappare e non può (love, love)

Per tutte le strade in cui sto

Le donne che ho avuto e che avrò

Pregherò per tutto l'amore che dai

Sempre più di quello che do (love, love, love)



Da Assago a Niguarda, ah, la strada mi guarda, ah

Catcalling su di me e mi gridano: "Marra", ah

Chi è in difficoltà cosa deve fare? Chi è ricco non sa, ah, ah

Allacciano un fra' prima che gli allacciassero il gas (eh)

Ero un re nei miei sogni

Young boy, vedo me nei tuoi occhi, ehi

Abbiamo una malattia che non si cura con i soldi

E se ho chiuso i contatti, bro, l'ho fatto solo per salvarmi

Sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso

Perché il dolore è amore inespresso



Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends



(Love) per gli amici veri che ho

Per tutte le storie che so

Pregherò per chi nuota ancora nei guai

Chi vuole scappare e non può (love, love)

Per tutte le strade in cui sto

Le donne che ho avuto e che avrò

Pregherò per tutto l'amore che dai

Sempre più di quello che do



Solo amore per la gente (love)

Senza apostrofo direi (okay)

Yeah, la strada è la mia donna (seh-seh)

Frate', ucciderei per lei (pow-pow-pow)

Lo sai che mi brucia il petto (uh)

Per questo love ho rispetto (seh)

Lo sai che brilla il mio pezzo (yeah)

Lo sai che resto lo stesso (sempre)



Colpo caricato, sono innamorato

Della city e del suo corpo del reato (rrah)

'Sta vita è un campo minato (pff)

Per questo ho il cuore spinato (yeah)

Il mio amore è extra, voglio ispirare

Tutti quei raga che l'hanno persa

Strada maestra non ti ripaga

Se è solo maestra la strada (one love)



(Love) per gli amici veri che ho

Per tutte le storie che so

Pregherò per chi nuota ancora nei guai

Chi vuole scappare e non può (love, love)

Per tutte le strade in cui sto

Le donne che ho avuto e che avrò

Pregherò per tutto l'amore che dai

Sempre più di quello che do (love, love, love)



Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends



Da quei portici in quei vortici

E senza accorgerci siam diventati dei re

Nei pericoli, negli ostacoli

Solo i soliti, non voglio nuovi friends



(Love) solo amore per queste strade

Per tutta la gente che c'è dall'inizio

Per tutti quelli che ho perso lungo il cammino

È stato un lungo viaggio (love, love)

I ragazzi di Via Depretis, del Vecchio

Tutti i fratelli al Cavallo, in Teramo

Lope, Tre Castelli, Cascina, one love (love)



Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends