Marco Mengoni alla ricerca di se stesso nell'album Materia (Terra)

Marco Mengoni, la cover dell'album Materia (Terra): maxi affissione

Esaminiamo qualche brano, a partire da Il Meno Possibile.

E' con Flavio Gazzelle ed è uno dei due featuring dell'album insieme a Mi Fiderò con Madame. Ho fatto una ricerca di un soul più europeo, britannico. Ci abbiamo messo un mese per raggiungere il suono giusto delle chitarre, mi ritengo un fortunato di stare in studio quando voglio. E' stato registrato soprattutto in presa diretta e questo è positivo.

Poi c'è Luce.

E' energia, è vita. La ho dedicata a mia mamma e il disco in generale è dedicato a un rapporto madre figlia o figlio. Mi ha emozionato registrarlo con 14 musicisti più me e tutti e 15 in una stanza, come si faceva una volta. Certo è una fortuna poter fare tutto in una stanza ed essendo vecchietto stare insieme mi emoziona.

Ti emoziona anche parlarne.

E' bellissimo fare questo lavoro e avere trovato nella musica la soluzione a tante cose. La musica permette di togliere tanta sofferenza. Fare un disco è difficile e questo è durato due anni e mezzo. E’ difficile perché è un viaggio che emotivamente devi fare e inizialmente sei labile ma poi ti rincuori.

C'è un filo conduttore?

In tutto il disco parlo di insicurezza che è quello che poi mette paura nei rapporti.

Cosa è oggi Proibito?

La paura di concedersi. L’esempio che ho più forte di un rapporto nella vita è quello dei miei genitori che sono due persone diversissime eppure hanno costruito qualcosa di unico e invidiabile. Crescendo le paure fregano e non si valica il primo difetto che trovi nell’altro. Non ne sono esente, non si cerca la perfezione ma il giusto. In Proibito auguro di innamorarsi e andare oltre; cito la pianta di plastica che è bellissima ma non ha vita, il foglio di carta che taglia il dito e la domenica fatta per le cose formali ma per me formalmente non esiste nulla, l’amore deve essere libero e senza limitazioni: il nostro deve essere amore perché è proibito.

In Mi fiderò c'è Madame.

Ha una voce molto soul e poi c'è anche il tocco di Disco Purple Machine. E' un brano alla Diana Ross, un funky dance più anni Ottanta, con una orchestra di 120 elementi. La frase è: la mia vita mi sorprende e mi riempie di domande…Mi fiderò senza tenere il fiato.

Eccoci a Un fiore contro il diluvio.

Col mio bassista Giovanni Pallotti, col quale suoniamo insieme da 15 anni, chiamiamo questo pezzo la figlia sensibile e nel racconto di una relazione tocca un po’ la solitudine. Capita di trovarsi in situazioni difficili da affrontare dove una persona non ha gli strumenti per supportare l’altro. Ma in un momento di difficoltà non per forza devi avere gli strumenti per supportare un altro perché se non li hai si fa anche peggio a causa del momento e dell'emotività e dunque ho perdonato. Mi immagino un prato pieno di fiori che si sostengono durante un acquazzone, qui racconto l’essere lasciati soli in un momento difficile che è quello che non volevo.