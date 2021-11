Marco Mengoni, la cover dell'album Materia (Terra): maxi affissione

La cover di “Materia (Terra)” e il suo significato

Marco Mengoni ha scelto di affidare alle strade meneghine e alla sede italiana del colosso dello streaming musicale Spotify, il racconto che sta dietro il nuovo disco “Materia (Terra)” in arrivo la prossima settimana. In città, una maxi billboard che è un’opera unica. La copertina dell’album diventa per l’appunto un vero e proprio dipinto ecosostenibile che, seguendo il concept del nuovo progetto di Mengoni, verrà prontamente riutilizzata per evitare sprechi. Il tutto è stato accompagnato da un breve teaser video condiviso da Spotify Italia su Instagram, in cui i fan possono scoprire che il vero creatore dell’opera è lo stesso artista di Ronciglione, che ha scelto di dare il benvenuto a questo nuovo passaggio della sua carriera, seguendo la sua passione per la pittura e per il disegno. Questo il messaggio che accompagna il video: “La copertina del nuovo album di Marco Mengoni, un’opera unica dipinta da Marco diventa un mega billboard nel cuore di Milano. L’affissione sarà riutilizzata per evitare qualsiasi spreco di plastica. Vi chiederete come... le sorprese non sono finite qua”.