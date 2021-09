Salone del Mobile 2021, Marco Mengoni canta l'Inno di Mameli. VIDEO

“I versi li conosci da sempre, ma l’emozione non la puoi nemmeno immaginare”. Marco Mengoni è stato l’ospite scelto per inaugurare l’edizione 2021 del Salone del Mobile di Milano. Per lui un weekend ricco di musica ed emozioni, come quella fortissima di cantare l’Inno di Mameli davanti al Presidente Mattarella. Ecco il video dell’esibizione

È un’edizione speciale, quella del Salone del Mobile 2021 , che ha il vero sapore di ripartenza. Come inaugurarla al meglio se non con lo spettacolo musicale di uno degli artisti più amati e raffinati del panorama italiano. Marco Mengoni è stato l’ospite scelto da Stefano Boeri e Maria Porro per inaugurare il Fuorisalone di quest’anno. Per lui doppio appuntamento: sabato sera, 4 settembre, il live “ Marco Risuona ” sulle note dei suoi più grandi successi; domenica mattina, 5 settembre, l’ Inno di Mameli davanti al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella . Ecco come è stato per Marco Mengoni cantare in presenza della massima carica dello Stato.

Marco Mengoni, sabato 4 settembre il live “Marco Risuona”

È stato un weekend denso di emozioni, quello appena passato, per il cantante Marco Mengoni nonché ospite di apertura per questa edizione 2021 del Salone del Mobile di Milano. Non solo la commovente esibizione davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sulle note dell’Inno di Italia, ma anche un sabato 4 settembre a suon di musica dove, nel live “Marco Risuona”, l’artista viterbese si è esibito in una scaletta di vecchi e nuovi successi. Il concerto, che ha visto intonare molti singoli noti dell’artista – dalla sanremese “L’essenziale” a “Hola”, “Ti ho voluto bene veramente” e la nuovissima “Ma Stasera” (fresca vincitrice di RTL 102.5 Power Hits Estate) si è tenuto negli spazi della Triennale di Milano. Marco Mengoni ha anche incantato il pubblico esibendosi nella cover di “I’d rather go blind” di Etta James e “What the world needs now is love” di Burt Bacharach. Il filo rosso della serata? “Parlavamo di cosa ha bisogno il mondo. Ha bisogno di amore e di ripartire” ha raccontato il cantante, che ha poi aggiunto “Essere qui questa sera, davanti a un pubblico dopo due anni di fermo anche per noi è molto emozionante”.

La magica performance “Resonantrees” di Marco Mengoni

Tra le sorprese riservate al pubblico del Salone del Mobile di Milano 2021, Marco Mengoni è attivo protagonista dell’installazione sonora “Resonantrees performing Marco Mengoni”, ideata e realizzata dal Sound Artist Federico Ortica e posizionata nella location del Bosco Forestami a Rho Fiera. Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza totalizzante e multisensoriale, tra una folta chioma di alberi che sprigionano la voce e le melodie dell’artista laziale. L’obiettivo di questo progetto nasce dalla voglia di sensibilizzare vecchie e nuove generazioni su una sempre più importante e pregnante cura e salvaguardia dell’ambiente e di ogni specie che vi abita.