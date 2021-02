Covid: Marco Mengoni canta a Bergamo L'anno che verrà. VIDEO

Marco Mengoni su Instagram: ”L’anno che verrà è un brano senza tempo. E così ci è sembrato il miglior modo per raccontare questo di tempo, fatto di preoccupazioni, incertezze, solitudine...un tempo dove è necessario ritrovarsi per capire cosa sia davvero importante”

Marco Mengoni: il video dell’esibizione

L’emozionante esibizione si è aperta con un messaggio del cantante: “Per un attimo è sembrato un anno come qualsiasi altro in cui si poteva fare tutto come al solito senza preoccuparsi di dare alle cose la giusta importanza poi è cambiato tutto senza preavviso, la distanza diventata sicurezza, le strade si sono vuotate e l’incertezza è diventata l’unica compagnia possibile”.

In seguito, la voce di Pronto a correre ha aggiunto: “In quella solitudine è stato semplice perdersi quando si è rimasti soli a vivere il proprio dolore, quando la paura di perdere qualcuno si è fatta paura di perdere tutto, quando si è dovuto dire addio senza poter parlare ma in quell’assenza è stato necessario ritrovarsi cercando di capire che cosa sia davvero importante”.

Le parole hanno poi lasciato spazio alla voce di Marco Mengoni che ha regalato al pubblico una performance straordinaria ed emozionante. Il video, condiviso sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower, conta al momento più di 380.000 visualizzazioni e tantissimi commenti entusiasti da parte di fan e colleghi.