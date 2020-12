A partire da Willie Peyote e Coma Cose (che vedremo sul palco dell’Ariston nella prossima edizione), siamo andati a ritroso per ripassare tutti i nomi che hanno maggiormente rotto gli schemi della storica kermesse musicale italiana. Ecco quelli che non ci saremmo aspettati e che hanno contribuito a innovare non solo il palcoscenico sinonimo della canzone italiana ma anche, in generale, l'intero panorama della musica