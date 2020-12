Willie Peyote a Sanremo 2021: 10 cose da sapere

approfondimento

Sanremo 2021, ecco i 26 cantanti big che prenderanno parte alla gara

2 - Nel 2011 pubblica il suo primo album solista intitolato Il manuale del giovane nichilista: già il titolo suggerisce la sua visione del mondo e il suo modo di comunicarlo ai suoi ascoltatori, condensato in un provocatorio mix di cinismo, autoironia e denuncia sociale.



3 - Nel 2013 esce Non è il mio genere, il genere umano che riconferma il suo pseudo-pessimismo antropologico Il salto di qualità verso il grande pubblico è datato 2015 quando pubblica Educazione Sabauda, disco che lancia definitivamente Willie.



4 - I testi di Willie sono ricchi di citazioni. In Educazione Sabauda troviamo riferimenti a Cypress Hill, The Clash e Francesco Guccini. Alza l'asticella con E allora ciao in cui viene citato Luigi Tenco.