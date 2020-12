Sanremo Giovani 2020: le pagelle di canzoni e cantanti del Festival

Dal 2 al 6 marzo andrà in scena il Festival di Sanremo. Saranno 26 gli artisti in gara più 8 nella sezione giovani. Ecco tutti i nomi e le nostre pagelle con AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Francesco Renga - Quando trovo te

Voto 7/8

Porta l'esperienza, porta un Angelo in dote. Il nome circolava, può fare la differenza con la sua voce che arriva quasi al livello di un tenore.



Coma Cose - Fiamme negli occhi

Voto 8

Il primo segnale di rinnovamento. Coppia d'arte e coppia di vita, Fausto Lama Zanardelli e Francesca Mesiano debuttano nel 2019 con Hype Aura. E dire che si sono conosciuti facendo i commessi.



Gaia Gozzi - Cuore amaro

Voto 7+

Ha già vinto per simpatia, ironia e scollatura. E' passata da X Factor, poi è arrivata ad Amici e ora al Festival di Sanremo. Carattere forte e ha solo 23 anni. Il suo album d'esordio si intitola Genesi...speriamo che la porti al Festival.



Irama - La genesi del tuo colore

Voto 7+

In cinque anni da Sanremo Giovani ai big con in mezzo dischi d'oro e di platino e milioni di visualizzazioni. E' amato dai giovani, ha un grande management...può vincere.



Fulminacci - Santa Marinella

Voto 8+

Il look è un po' coatto ma ha tre mesi (scarsi) per migliorarsi. Ciò detto mi piace, sa scrivere, sa creare una canzone da una macchina rubata. Ha la marcia in più dei cantautori.



Madame - Voce

Voto 9

La mandano i numeri, la mandano i Negramaro che la hanno voluta ospite nel loro album, la manda uno stile unico. E' una vera rivoluzionaria. E ha 18 anni!!



Willie Peyote - Mai dire mai La Locura

Voto 8+

Adorabile. Con l'orchestra può davvero spaccare. Il nome viene dalla pianta allucinogena messicana e sono certo che porterà in un'altra dimensione tutto il popolo del festival!



Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

Voto 6/7

Lo scorso anno Rita Pavone quest'anno la super Orietta che a Sanremo tornerà per la dodicesima volta. E' collegata da casa, esce da un periodo di salute non facile. Porta un brano con un titolo anni Sessanta che coniugherà con un entusiasmo 2.0!