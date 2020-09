Irama, l'album Crepe debutta al numero 1: Grazie per il vostro amore

Una partenza a tutto velocità. Che conferma una costante crescita e maturazione dell'artista. Per altro il suo Mediterranea è il singolo colonna sonora dell’estate 2020 oltreché la canzone più ascoltata in questi mesi su Spotify. Già certificato doppio platino

“Crepe” il nuovo EP di Irama uscito il 28 agosto per Warner Music, entra direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia questa settimana (classifica Top of The Music FIMI/GfK).