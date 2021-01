Takagi & Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale: testo di Venere e Marte

approfondimento

Alessandra Amoroso, nel nuovo album una canzone con Takagi e Ketra

Per il duo si tratta del sesto anno consecutivo in vetta a questa speciale classifica con un brano da loro prodotto. Per “Venere e Marte”, Marco Mengoni (le canzoni più belle) ha dedicato una puntata di “Il Riff di Marco Mengoni”, format presente sui social, proprio a Takagi & Ketra: “L’ispirazione, e con lei i risultati, non arriva se la aspetti a braccia conserte, ma se ogni giorno lavori duro e ti dai da fare.” Me l’hanno detto Takagi & Ketra in questa nostra chiacchiera nel loro studio… e io non potevo essere più d’accordo”, queste le parole del cantautore.