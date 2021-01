Alessandra Amoroso, nel nuovo album una canzone con Takagi e Ketra

Il duo di produttori ha rilevato di aver già scritto una canzone per il nuovo album di Alessandra Amoroso Condividi:

Dopo aver conquistato quattro dischi di platino con “Karaoke”, singolo estivo realizzato insieme ai Boomdabash, Alessandra Amoroso prosegue i lavori per il suo nuovo album. Ad oltre due anni dall’uscita di “10”, c’è grande attesa per conoscere il progetto discografico che la cantante salentina dovrebbe pubblicare quest’anno. Per l’occasione prosegue la collaborazione con il duo di producer Takagi & Ketra già fondamentali per “Mambo Salentino” e “Karaoke”, i singoli con i Boomdabash che nell’estate 2019 e 2020 hanno dominato le classifiche. Sono sette i dischi di platino conquistati e oltre 330 mila le copie vendute per un sodalizio da record. I due producer sono infatti coinvolti nel nuovo progetto che dovrebbe segnare anche un cambio di sound rispetto al passato. I rumors di una collaborazione sono stati confermati anche da Ketra che sui social.

Le indiscrezioni sul nuovo album di Alessandra Amoroso approfondimento Musica, gli album italiani e internazionali che usciranno nel 2021 Il produttore ha risposto ad una domanda di un fan che chiedeva se in programma c’era anche la possibilità di scrivere una nuova canzone per Alessandra Amoroso (FOTO). L’hit-maker ha commentato con un secco “già fatto” che conferma quindi la presenza del duo nel prossimo album dell’artista salentina. Secondo le indiscrezioni filtrate nelle ultime settimane, al nuovo album di inediti hanno lavorato anche Federica Abbate, Davide Petrella e Cheope come autori, mentre oltre a Takagi & Ketra, possibile anche una collaborazione con Katoo e Dario Faini. Federica Abbate e Cheope hanno già scritto per Alessandra Amoroso le canzoni ‘Il mio stato di felicità’, ‘Dalla tua parte’, ‘Simmetria dei desideri’, ‘In me il tuo ricordo’ e ‘Mambo Salentino’, mentre Davide Petrella ha già scritto numerosi successi per Jovanotti, Cesare Cremonini, Mahmood, Fabri Fibra, Guè Pequeno ed Elisa. Per Takagi & Ketra invece si avvicina la data del nuovo singolo “Venere e Marte” che vede la collaborazione di Marco Mengoni e Frah Quintale.