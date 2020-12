Takagi & Ketra: esce "Venere E Marte" con Mengoni e Frah Quintale

Ad un anno di distanza da “Atlantico On Tour”, Marco Mengoni sorprende tutti e annuncia una nuova collaborazione per il 2021. Il cantautore ha pubblicato una foto sui social dove appare in compagnia di Takagi & Ketra e Frah Quintale , nuovi compagni di avventura per il singolo “ Venere e Marte ”, in uscita l’8 gennaio. La voce di “Hola” e “Esseri umani” ha annunciato con una breve frase la prossima pubblicazione: “La musica è fatta anche di incontri”. I producer hanno così alzato ulteriormente l’asticella e unito uno dei protagonisti della musica italiana con Frah Quintale, tra gli artisti più apprezzati degli ultimi anni.

Il progetto “Banzai” e i singoli pubblicati da Frah Quintale

Se per Marco Mengoni la collaborazione con Takagi & Ketra rappresenta un ritorno sulle scene, per Frah Quintale invece impreziosisce ulteriormente una stagione ricca di produzioni. Nel 2020 l’artista ha pubblicato l’album “Banzai (Lato Blu)”, prima parte di un progetto che si chiuderà nei prossimi mesi con il secondo disco. Intanto ha rilasciato il singolo “Gabbiani”, primo estratto del nuovo album e che utilizza un campionamento della canzone “Shake you down” di Gregory Abbatt, hit anni 80. A cavallo tra il 2019 e il 2020 Frah Quintale ha pubblicato i singoli “Farmacia” e “Contento”, successivamente è stato il turno di “Buio di Giorno” mentre per l’estate 2020 è arrivato “Amarena”. A settembre è stato rilasciato il quarto singolo “Due ali”. Un’intensa attività artistica arrivata a tre anni di distanza dal grande successo di “Regardez Moi”, album di debutto di Frah Quintale. “Ho scelto questo titolo perché tempo fa utilizzavo “Banzai” come alias in alcuni graffiti, inoltre è una parola positiva, una parola Giapponese di buon auspicio che allo stesso tempo può essere interpretata come un grido di battaglia, un invito a lasciarsi andare verso l’ignoto. Sentivo il bisogno di buttarmi in tutto e per tutto e volevo farlo partendo dal titolo”.