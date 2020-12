Frah Quintale, la nuova canzone è Gabbiani: il testo

Dopo l’album “Banzai (Lato Blu)” e il featuring con Mecna, Frah Quintale campiona “Shake you down” di Gregory Abbatt per il suo nuovo singolo

A sei mesi dall’uscita dell’album “Banzai (Lato Blu)”, Frah Quintale pubblica il nuovo singolo “Gabbiani”. La voce di “Amarena” e “Cratere” ha descritto la canzone come una lettera di addio scritta tutta d’un fiato su una spiaggia deserta sorseggiando birre in lattina di bassa qualità “È un saluto amaro che sa di sconfitta ma che nel suo tono di rassegnazione riesce a trovare una spinta per voltare pagina”. “Gabbiani” utilizza un campionamento della canzone “Shake you down” di Gregory Abbatt, hit anni 80.