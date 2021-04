Marco Mengoni sui social crea attesa per un possibile nuovo tour

Quella lasciata da Marco Mengoni è senz’altro una domanda che fa restare in sospeso e in trepidante attesa i fan, che subito hanno teorizzato l’arrivo di nuovi concerti live. Per l’artista e per il pubblico, si tratterebbe di un ritorno in grande stile, dopo la bellissima esperienza dell’”Atlantico Tour” del 2019 e, soprattutto, lo stop obbligato e durato quasi due anni a causa della pandemia.

Marco Mengoni: un cantante da milioni di stream

Nel frattempo, Marco Mengoni continua a tenere banco in radio, così come su tutte le piattaforme di streaming musicale. La sua partecipazione, con Frah Quintale, all’ ultimo singolo di Takagi & Ketra, dal titolo “Venere e Marte”, è campione di stream. Pubblicata lo scorso 8 gennaio, conta già più di 17 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. Il racconto di “Venere e Marte” è quella di una storia d’amore senza tempo, di quelle che superano insieme gli anni e le difficoltà che la vita ci pone ogni giorno davanti. Nel videoclip ufficiale, girato sullo sfondo di una New York da film, tra luci al neon e taxi gialli, due amanti si muovono a tempo di musica come fossero immersi in un musical di Broadway, e all’esterno non ci sia nient’altro che loro e il forte sentimento che li lega.