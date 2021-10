Marco Mengoni, Cambia un uomo: il testo del nuovo singolo

È arrivato finalmente on air sulle principali piattaforme musicali e in radio, il nuovo singolo di Marco Mengoni, “Cambia un uomo”. Prodotto da Mace e Venerus, il brano anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico del cantante viterbese Condividi

Dopo aver incuriosito per giorni i fan di tutta Italia, pubblicando su Instagram, TikTok e sugli altri canali social ufficiali, alcuni spezzoni dedicati al nuovo singolo ed al suo videoclip, finalmente alla mezzanotte di venerdì 29 ottobre, “Cambia un uomo” di Marco Mengoni, ha fatto il suo debutto sul mercato dello streaming musicale e on air su tutte le migliori emittenti radiofoniche. La canzone, scritta dallo stesso Mengoni a quattro mani con Daniele Magro, è stata invece prodotta da Mace e Venerus e anticiperà con ogni probabilità, la ormai non più segreta uscita del nuovo progetto discografico del cantante di Ronciglione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

approfondimento Marco Mengoni, le foto più belle del cantante Di cosa parla “Cambia un uomo”? Il nuovo inedito di Mengoni, vuole essere un invito ad accettarsi per come si è, tra pregi e difetti, imparando a perdonarsi tutte le volte che non si riesce ad andare oltre i propri limiti, abbracciare con gioia il cambiamento, affrontare con coraggio le nostre paure più grandi. Messaggio che è reso ancora più intenso e commovente dalla matrice gospel del pezzo, che richiama molto le sfumature R&B tipiche degli anni ’60. Sound che si sposa alla perfezione con la voce morbida e calda di Mengoni, che fa suonare il brano come una riflessione, una preghiera di speranza che arriva dal profondo dell’anima e dei sentimenti. Ecco il testo di “Cambia un uomo”.