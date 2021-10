Marco Mengoni, il nuovo singolo è "Cambia un uomo": info e data uscita

Marco Mengoni la cover di “Cambia un uomo” su Instagram

È stato lo stesso cantante a comunicare l’uscita del nuovo singolo “Cambia un uomo” su Instagram, dove ha condiviso con i fan la cover ufficiale del progetto, insieme al titolo e alla data di rilascio. Una notizia che non è arrivata con assoluta sorpresa visto che, già nel weekend, Marco Mengoni aveva lasciato intuire che qualcosa stesse per così dire “bollendo in pentola”. Con delle stories misteriose, dove apparivano scritte cancellate e poco leggibili, il cantante viterbese aveva incuriosito i fan, che solo ora hanno potuto avere qualche indiscrezione in più sui suoi progetti futuri. “Cambia un uomo” arriva quindi su tutte le maggiori piattaforme per lo streaming musicale e in radio, dal prossimo venerdì 29 ottobre, con una cover artistica e di richiamo al “West”, in cui il cantante appare totalmente immerso in una teca di vetro, mentre un uomo a cavallo passa proprio davanti a lui. Un probabile richiamo a quello che sarà il concept del progetto ma, per saperne di più, bisognerà attendere l’uscita ufficiale del singolo e del suo videoclip su YouTube.