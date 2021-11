Un venerdì di festa, di avventura e di rock’n’roll per Lorenzo che presenta il nuovo singolo, accompagnato da un progetto visual curato da Shipmate con i ragazzi dell’Ocular Lab. E la prossima estate si torna in spiaggia per un tuffo nell'esistenza Condividi

Una parola un mondo: riPARTYamo. Jovanotti torna in spiaggia nel 2022 e lo annuncia insieme al nuovo singolo Il Boom. Per due anni ha sfogliato queste fotografie Lorenzo ed era successo davvero e poteva riaccadere. Ci sono esperienze che segnano per sempre e sono spinte da calore e colore. E le immagini sul videowall lasciano il bianco e nero e si fanno colore. Anche la musica si accende e compare Lorenzo con una frase della motivazione che ha consegnato il Premio Nobel Giorgio Parisi: “Per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni in sistemi fisici, da scale atomiche a scale planetarie”. Tra ricorrenze, eclissi e rinascite cosmiche si entra nel mondo del Jova Beach Party 2022 che “è la cosa che sento più mia in tutti questi anni. Non è un formato è uno sformato perché non ha una forma. Gustave Flaubert disse che Madama Bovary era lui e il Jova Beach Party sono io. Quando il 21 settembre 2019 sono sceso dal palco di Linate la sensazione forte era che non fossi alla fine di una cosa ma all’inizio, avevo voglia che continuasse. Poi ci siamo fermati ma arrivavano costanti feedback. Era un gioco, un rito, un villaggio, è diventato una tradizione che è entrata nella pelle e alla seconda edizione siamo già alla ricorrenza. E io amo la ritualità. Pensiamo che su una spiaggia 3mila anni fa è iniziata la letteratura, la spiaggia è la frontiera della vita che si è sviluppata in acqua e poi ha invaso la terra. Non si può fare se non con la capienza del 100 e senza mascherine perché questo è un assembramento, questa è la rappresentazione di ciò che più io amo”.





approfondimento Jovanotti, il libro da colorare Jova Beach Coloring book Il manifesto poetico del Futurismo è un punto di riferimento per Lorenzo: “E’ cambiata solo la prospettiva, possiamo giudicare il passato ma non il futuro che continua ad avere delle promesse. Il cammino è come esistere su questo pianeta senza essere una minaccia per l’ambiente. Il futuro non deve essere risentimento o senso di colpa ma un entusiasmo da fare fiorire. Così anche i sacrifici diventano piacevoli se hai un obiettivo. Negli ultimi 70 anni sono stati fatti danni all’ambiente, alcuni non sono reversibili ma altri si. E io voglio creare un clima dove dentro si possa parlare di…clima in modo efficace. Lo farò invitando esponenti della cultura, dello sport, dell’attivismo, dell’evoluzionismo, della scienza e ognuno porta una testimonianza a 50mila persone sulla spiaggia in costume da bagno. E sono convinto che sia più efficace che farlo in un palasport”. E’ il momento del WWF con il presidente Donatella Bianchi che segnala quanto i problemi vengano spostati in avanti e “dunque deve subentrare la nostra forza di cambiare”. La missione è raccogliere 5 milioni per bonificare 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali e il volano del tutto sarà Intesa Sanpaolo. Chi contribuisce potrà partecipare a due concerti esclusivi a Roma e Milano nell’ottobre 2022: saranno sorteggiate 4mila persone.

approfondimento Jovanotti, da Per te a Baciami ancora: i video delle hit più famose Questi duemila anni sono stati un tempo infinito e dunque il viaggio riparte dal logo che richiama quello del 2019. Fatto quello bisognava pensare al luogo e leggendo e rileggendo Camus “sono rimasto emozionato da quello che diceva sul Mediterraneo e l’Italia è il centro. Il Mediterraneo è musica, cultura, politica. Io volevo che il Jova Beach Party assomigliasse a un veliero che è passato in una tempesta e ne è uscito malconcio a ancora più vivo. Verranno utilizzate cose dismesse, abbandonate nelle fabbriche, che è più costoso di fare cose nuove ma voglio cose vissute. E le portiamo in 12 luoghi”. Per altro, a proposito di economia, si stima che nel 2019 ogni partecipante a una data abbia speso circa 200 euro. Si allarga poi il progetto dei matrimoni che tanto è stato amato nel 2019 e diventa le belle storie nel senso che, grazie a Radio Italia filtrerà le richieste e quelle scelte riceveranno un benvenuto speciale da Lorenzo. Ovviamente ci saranno degli ospiti: "E' un progetto ricercatissimo nella musica, ho gà deinomi col sì sul cellulare ma non li annuncio. Avremo tre palchi, il main stage col mio concerto serale, poi il Kontiki stage in mezzo alla spiaggia e infine lo Sbam! stage che ha avuto un grandissimo successo e che da oggi sarà affiancato da una etichetta discografica, la Sbam! Records". La app è già pronta, a gennaio arrivano i podcast "che sono belli quando sono lunghi". E il disco? Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo Il Boom ma è da mesi che Lorenzo scrive "sono 30 canzoni una dopo l'altra che io stesso ero impaurito da tanta ingenuità. Pensavo alla musica del dopo guerra quando è nato lo swing per recuperare il senso più bello della vita. Ma non era un album, per me era uno scenario altro, era il disco del sole e magari ci arriviamo al solstizio d'inverno. I brani usciranno in serie, legati alle stagioni, e solo in digitale.