Jovanotti, in arrivo tutti i dettagli sul Jova Beach Party 2022

L’artista ha rivelato di essere pronto per un nuovo viaggio all’insegna della musica svelando anche l’uscita di un brano: “Pronti? Dal 19 partiamo per il grande viaggio! in quel giorno, magico, presentiamo il nuovo Jova Beach Party e racconterò tutte le novità e le innovazioni ”.

Jovanotti su Instagram: "Lavoriamo da mesi a un grande progetto"

Infine l’artista ha aggiunto: “E per non farci mancare nulla venerdì 19 partirà anche la nuova app di Jova Beach Party già con delle novità gustose alla prima release (per chi l’ha già scaricata basterà aggiornarla, per chi non ce l’ha può già scaricarla ora gratuitamente sia per IOS che per Android).