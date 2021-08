Jovanotti e sua figlia Teresa al mare insieme: la dedica su Instagram

approfondimento

La figlia di Jovanotti: Ho combattuto contro un linfoma, sono guarita

#cheilmaresadisale è l'hashtag scelto da Jovanotti, certo non casuale: è un verso di “Per te”, la canzone che compose nel 1999 dedicata alla figlia Teresa, nata nel dicembre 1998. Nei mesi scorsi Jovanotti aveva raccontato sui social la difficile battaglia di Teresa contro il linfoma di Hodgkin, fortunatamente superato. Disegnatrice di talento, anche Teresa non si era sottratta al racconto della propria malattia, definitivamente scomparsa a inizio gennaio. “Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico”, aveva scritto. “Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si è ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure. In questi ultimi mesi ho fatto sei cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio”. Ora le vacanze al mare in cui i due possono finalmente tornare a sorridere. Tantissimi i commenti alle due foto anche da parte di tanti amici vip, da Stefano Accorsi a Francesco Gabbani.