Jovanotti, il nuovo singolo è "Il Boom": info e data di uscita

In attesa della presentazione ufficiale di Jova Beach Party 2022, che avverrà davanti alla stampa il prossimo venerdì 19 novembre, Jovanotti ha scelto di condividere con i fan un’altra bella notizia. Nella stessa giornata arriverà anche un nuovo singolo dal titolo “Il Boom” Condividi

Il nuovo singolo di Jovanotti, che si chiamerà “Il Boom” uscirà per la prima volta il prossimo venerdì 19 novembre, in concomitanza perfetta con la data scelta dal cantautore e rapper italiano per la presentazione della nuova tournée estiva, Jova Beach Party 2022. “Il Boom” sarà “un pezzo futurista” ha scritto Cherubini sui social, accanto a un suo primo piano in t-shirt e berretto. Un nuovo brano quindi, che ha tutte le carte in regola per accompagnare l’ascoltatore in un vero viaggio che lo porta non solo alla destinazione del magico tour, ma anche, e con ogni probabilità, a un disco di inediti che uscirà a breve.

Jovanotti annuncia il nuovo singolo su Instagram approfondimento Jovanotti, da Per te a Baciami ancora: i video delle hit più famose Come per tutte le volte precedenti, in cui Lorenzo Cherubini alias Jovanotti ha annunciato le sue sorprese tramite mezzo social (ad esempio l’arrivo di Jova Beach Party 2022, ma anche del Jova Beach Coloring Book), anche per la release del nuovo singolo “Il Boom”, il cantante romano non ha rinunciato a condividere la sua gioia con i fan. Ecco il messaggio che ha scritto per loro su Instagram: “venerdì 19 presentiamo #jovabeachparty2022 e occhio che arriva IL BOOM! sará una giornata di cose nuove, per esempio...IL BOOM, che è un pezzo nuovo, il primo di un lungo viaggio di canzoni che ci porteranno verso JovaBeach e oltre! Il 19 allora esce... IL BOOM ovunque, 3’15’’ durante i quali succede di tutto. Come capita a volte con quei pezzi che diventano “primi singoli”, non era previsto che lo fosse (ma del resto che boom sarebbe sennò?), poi la mia casa discografica lo ha ascoltato e si è gasata e abbiamo deciso che nonostante sia ancora al lavoro su una marea di canzoni da portare in fondo questa è pronta da buttare fuori nel giorno in cui presentaziamo JBP2022”. Mentre in merito alla canzone in uscita, Jovanotti ha rivelato che: “È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo a #jovabeachparty con tutte le strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribù che balla!”.

Tutte le novità di Jovanotti approfondimento Il Jova Beach Party torna a Barletta nel 2022: ecco le date “Il Boom”, brano di Jovanotti in uscita il prossimo venerdì 19 novembre, con la produzione di Rick Rubin, non è la sola novità di questo mese novembrino per il cantante romano, che solo alcuni giorni fa ha annunciato ai fan un’altra importante iniziativa volta a ingannare l’attesa che li separa dalla partenza di Jova Beach Party (le cui date sono ancora top secret). Cherubini ha infatti comunicato l’arrivo di “Jova Beach Coloring Book”, un libro di intere illustrazioni in bianco e nero e dedicate ai concerti, da colorare divertendosi e immaginando come sarà la prossima estate sotto il palco. “Jova Beach Coloring Book” è un’iniziativa del cantante insieme alle Librerie Feltrinelli italiane. Un gadget speciale pensato inizialmente per essere condiviso il prossimo 19 novembre a Milano davanti alla sala stampa di Jova Beach Party 2022, poi distribuito in edizione limitata nei main store fisici Feltrinelli e sullo shop online.