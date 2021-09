Jovanotti annuncia un tour e nuove canzoni per l'estate 2022

Il messaggio di Jovanotti su Instagram

approfondimento

Jovanotti su Instagram: "Lavoriamo da mesi a un grande progetto"

Se quelle rilasciate all’inizio del mese sembravano solo indiscrezioni, ecco che alla luce delle novità legislative in ambito di sicurezza sanitaria per la lotta contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), anche Jovanotti può finalmente confermare la ripresa dei tanto attesi live. Queste le sue parole condivise in un post su Instagram in cui, il cantautore tra i più amati in Italia, racconta della ripresa e di nuove canzoni in arrivo. Un regalo molto speciale per i 55 anni festeggiati proprio lo scorso lunedì 27 settembre: “dai che forse a fine ottobre (per sicurezza diciamo metà novembre) riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022! La riapertura al 100% è ormai quasi certa e appena ne avremo la conferma con la mia squadra ci organizziamo per raccontarvi quello che stiamo preparando da mesi e che continueremo a preparare fino a quando ci vedremo dal vivo” ha commentato Jovanotti, aggiungendo “Intanto io sto qua in uno studio a registrare canzoni, la maggior parte delle quali nate con il cuore rivolto al momento in cui accenderemo l’impianto audio sotto al sole”.