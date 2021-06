Gianni Morandi, il testo del singolo "L'allegria" scritto da Jovanotti

“È un brano che mi coinvolge totalmente, qualche mese fa ho chiesto a Jovanotti se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo Ragazzo fortunato o Penso positivo”. Con queste parole Gianni Morandi ( le più belle canzoni ) annuncia la collaborazione con Jovanotti ( le dieci canzoni più famose ) per il suo nuovo singolo “ L’allegria ”.

Il cantautore toscano ha raccontato la nascita della canzone avvenuta durante una session con Rick Rubin a Malibu. Definito un rock’n’roll acrobatico, il brano era rimasto in un hard disk per tanto tempo: “Era senza una forma definitiva, fino al momento in cui l'ho fatta ascoltare nientemeno che a Gianni Morandi che con la sua interpretazione l'ha resa quello che sentirete. Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa". Un ritorno atteso quello di Gianni Morandi dopo il grave incidente alle mani avvenuto l’11 marzo e che lo ha tenuto in cura in ospedale per circa un mese.