Jovanotti su Instagram: "Lavoriamo da mesi a un grande progetto"

L’artista ha rivelato su Instagram: “Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l’estate 2022”

Nelle scorse ore Jovanotti ha condiviso una foto del Jova Beach Party rivelando di essere a lavoro a un evento per il prossimo anno.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha drasticamente colpito il settore della musica live. Poco fa la voce di A te ha pubblicato uno scatto di un suo concerto parlando della grande voglia di tornare su un palco: "Due anni fa oggi, il 7 settembre 2019, eravamo sulla spiaggia di Montesilvano con il Jova Beach Party. Riguardare queste foto mi fa solo venire voglia di ricominciare a suonare in giro portando la festa come sappiamo e amiamo fare”.

L’artista, classe 1966, ha poi rivelato: “Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l’estate 2022 e lo stiamo facendo ormai da diversi mesi ma ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve”.