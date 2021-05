Jovanotti pubblica canta e remixa "Ci abbracciamo" di Vasco Brondi

La voglia di collaborare in un progetto di questo tipo nasce per Jovanotti da un’ amicizia che va avanti da più di dieci anni e da una profonda stima che i due cantanti nutrono l’uno dell’altro. Basti pensare che la prima vera collaborazione tra Jovanotti e Vasco Brondi risale al 2011, quando il giovane cantautore cresciuto a Ferrara – allora frontman della band indie rock “ Le Luci della Centrale Elettrica ” – performò con tutto il suo gruppo in apertura delle serate dell’” Ora in tour ”. Negli anni seguenti i due artisti hanno più volte scritto e ri-arrangiato dei brani insieme, proprio come è successo con “ L’estate addosso ”, tra le canzoni più conosciute di Jovanotti e colonna sonora dell’omonimo film di Muccino. Tante sono però anche le ospitate di Vasco Brondi sui palchi del “ Jova Beach Party ”, la magica tournèe musicale nelle più grandi spiagge italiane, svoltasi nel 2019.

Di cosa parla il singolo “Ci abbracciamo”

approfondimento

Jovanotti torna al lavoro: "Ho sognato i nostri concerti"

“Ci abbracciamo” è il titolo del nuovo singolo di Vasco Brondi, il cantautore, classe ’84, nato a Verona, ma cresciuto a Ferrara. Il testo è stato estratto dal primo album in studio intitolato “Paesaggio dopo la battaglia” e pubblicato lo scorso venerdì 7 maggio. Quello di “Ci abbracciamo” è un titolo evocativo e a dir si voglia malinconico, in questo momento in cui anche un gesto così semplice come questo è vietato per il rispetto delle norme sanitarie. Queste le parole di Vasco Brondi sul significato della canzone: “”Ci abbracciamo” vorrebbe essere di buon augurio per questo periodo. Ho iniziato a scriverla quando gli abbracci non erano ancora considerati rischiosi e così preziosi e adesso questo titolo risuona in un altro modo”, ha raccontato l’artista che ha poi aggiunto: “La magia delle canzoni è che assumono un significato nuovo rispetto a chi le ascolta e a quando vengono ascoltate. Questo è il momento di “Ci abbracciamo”, perché sembra più vicino il traguardo che una volta raggiunto ci permetterà di riappropriarci di un gesto semplice e meraviglioso, ma anche perché il brano trasuda un senso di libertà importante e raramente così desiderato”.