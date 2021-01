Jovanotti torna al lavoro: "Ho sognato i nostri concerti"

Il cantautore torna sui social e annuncia l’inizio del processo creativo per la nascita del nuovo album. Per l’occasione pubblica un messaggio per i fan e un sogno da condividere con tutti Condividi:

Dopo il grande spavento, Jovanotti (FOTO) torna stabilmente sui social e annuncia il ritorno al lavoro. Il cantautore originario di Cortona ha pubblicato una foto dal suo studio, sorridente e imbracciando una chitarra, per aprire un nuovo capitolo della sua carriera e iniziare il processo creativo che porterà alla nascita del nuovo album. A distanza di mesi dal suo ultimo post, Jovanotti ha condiviso così le sue idee per il futuro descrivendo un sogno che spera di tramutare in realtà. “Ho sognato che si faranno concerti e ci saremo tutti e nel sogno c’era un’atmosfera bellissima, carica, elettrica, insomma quella che c’è ai nostri concerti – ha scritto Jovanotti sui suoi canali ufficiali - E poi mi sono svegliato e ho continuato a sognare lo stesso sogno ma con gli occhi aperti”. Il messaggio viene chiuso con l’annuncio dell’inizio dei lavori per il nuovo album: “Mi metto a scrivere, la pagina è bianca, fa impressione, sembra neve intatta, si comincia con il desiderio di partire, il resto arriverà. Vado!”. In tanti hanno ricordato il grande successo del Jova Beach Party, probabilmente l’ultimo grande evento dal vivo in Italia prima della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

La forza di Teresa Cherubini Il post di Jovanotti arriva subito dopo aver riportato le parole della figlia Teresa che dopo mesi di silenzio ha annunciato di essere ufficialmente guarita (il post di Teresa Cherubini). La notizia ha fatto il giro del web diventando virale anche per il comportamento della famiglia Cherubini, lodata da fan, colleghi e utenti. Alla ragazza era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Da luglio 2020 a gennaio 2021 si è sottoposta a 6 cicli di chemioterapia e solo pochi giorni fa ha annunciato di essere guarita. In tutto questo periodo Jovanotti ha scelto il silenzio, un modo per mantenere il massimo riserbo sulla questione. Poi l’esplosione di gioia con la condivisione del messaggio della figlia di Teresa e i ringraziamenti per i tanti messaggi di affetto e supporto arrivati nelle ultime ore.