Il 26 giugno è stato pubblico " Simm' tutt'uno ", nuova canzone che segna la collaborazione tra Enzo Avitabile e Jovanotti ( FOTO ). Al brano hanno partecipato anche I Bottari di Portico, gli Ackeejuice Rockers e Manu Dibango , il sassofonista camerunense recentemente scomparso a causa del COVID-19 ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). "Simm' tutt'uno" nasce lo scorso anno durante il Jova Beach Party, nella tappa di Castel Volturno. Al concerto erano presenti come ospiti, oltre a Clementino e Rocco Hunt, anche Enzo Avitabile e I Bottari di Portico. Nel backstage nacque un'intensa jam session, l'inizio della collaborazione che ha dato vita a "Simm' tutt'uno". Ispirato da " Salvamm'o Munno ", brano del 2004 di Enzo Avitabile, il nuovo singolo celebra la ripartenza ed è disponibile in tre versioni differenti: oltre alla traccia originale saranno disponibili due nuove versioni, una firmata da Ackeejuice Rockers e un Extrafunk version di Leonardo “Fresco” Beccafichi.

Enzo Avitabile ha sottolineato come "Simm' tutt'uno" sia un inno alla vita, un mosaico di umanità, un condominio di anime che danzano a ritmo dell’Universo. Con un’aspirazione che è più di una speranza: salvare il Mondo. Jovanotti invece si è soffermato sul concetto di ripartire: “Una di quelle parole che vogliono dire cose diverse ma che oggi sono la stessa cosa. Ripartire nel senso di ricominciare e Ripartire nel senso di dividere una cosa per distribuirne le parti. Ripartire è fare le parti per unire, perché ce ne sia abbastanza per tutti. La musica non si è mai fermata, durante la quarantena era nelle case, nella rete, alle finestre, nelle cuffie, nei cuori. Mancava la danza però, la ritualità dello stare insieme nello stesso battito, e questo pezzo va in quella direzione! Simm’ tutt’uno!”.