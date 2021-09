Jovanotti, da Per te a Baciami ancora: i video delle hit più famose

Lo scorso aprile Serenata Rap ha compiuto 27 anni. Il videoclip è stato girato nel quartiere Pilastro di Bologna. È in bianco e nero. Un uomo sconsolato decide di avvicinarsi il più possibile alla sua amata. E, così, in mezzo a palazzoni di periferia, si siede su un ponteggio per lavare i vetri di un grattacielo, cantando alla sua bella "Affacciati alla finestra amore mio…”.

Il brano, contenuto nell’album Lorenzo 1994, è uno dei cavalli di battaglia del Jova. Doveva essere sostituito come primo singolo estratto dall’album da Serenata Rap, ma Jovanotti si oppose: "Serenata rap era a detta di tutti un pezzo che avrebbe fatto il botto, ma io preferivo Penso positivo. Il giorno che stavamo per decidere di pubblicare Serenata rap come primo singolo di Lorenzo 1994, io dissi: 'No, mi prendo le mie responsabilità, ma per me il primo singolo di questo album deve essere Penso positivo. Dura sei minuti, una durata inconcepibile per una canzone pop, ha un ritmo poco radiofonico ed è un pezzo funk e con un suono duro per l'epoca. Per me il manifesto di quel disco non era Serenata rap, era Penso positivo”.

Il video di Bella, pubblicato nel 1997 come primo estratto dal settimo album in studio Lorenzo 1997 - L'albero, è stato girato a Buenos Aires in Argentina. Nel filmato vediamo un elegantissimo Jovanotti che, zaino in spalla, passeggia per la città e aiuta le persone in difficoltà: da una ragazza a cui cadono dei fiori, fino a un bambino che ha un problema con il suo giocattolo.

Bella come una mattina d'acqua cristallina / Come una finestra che mi illumina il cuscino / Calda come il pane ombra sotto un pino / Come un passaporto con la foto di un bambino

Per te (1999)

leggi anche

Jovanotti e sua figlia Teresa al mare insieme: la dedica su Instagram

È per te che sono verdi gli alberi / E rosa i fiocchi in maternità / È per te che il sole brucia a luglio / È per te tutta questa città / È per te che sono bianchi i muri / E la colomba vola / È per te il tredici dicembre / È per te la campanella a scuola / È per te ogni cosa che ce'è ninna na, ninna eh

La canzone è dedicata alla figlia Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998 dall'unione con Francesca Valiani. Lorenzo la considera una "canzone di famiglia". "Per te è per la mia Teresa - scrive Jovanotti sui suoi profili social -. È la sua canzone di quando ho saputo che stava venendo al mondo, e la canzone è nata insieme a lei e funzionava anche qui in casa, lei la ascoltava già nella pancia e poi nel suo primo anno di vita ogni volta che non voleva saperne di dormire la caricavo in macchina, mettevamo il cd di Per Te a volume alto e in un minuto si addormentava. Magia".