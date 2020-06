La dedica di Lorenzo Jovanotti alla moglie Francesca

Il cantautore sorprende ancora una volta sui social e pubblica una dolce dedica alla moglie Francesca con una foto che fa il pieno di like

Un bacio appassionato immortalato nel backstage del “Jova Beach Party” e una piccola dedica alla moglie Francesca. Jovanotti (FOTO) ha scelto così di festeggiare il compleanno della compagna pubblicando sui social due dolci foto che hanno fatto il pieno di like. Migliaia di approvazioni e di commenti, anche da parte di molti colleghi, per lo scatto che immortala la coppia e per gli auguri a Francesca. L’ennesima dimostrazione d’amore da parte di Jovanotti, sempre molto genuino quando si tratta di parlare dei suoi affetti più cari, la moglie e la figlia Teresa. Sono tante infatti le canzoni dedicate alla sua Francesca come “A te”, tra i brani più famosi del cantautore e “Ragazza magica”, una delle canzoni preferite dallo stesso Jovanotti come confidato sui social proprio qualche settimana fa. Una lunga storia d’amore coronata nel 1998 con la nascita della figlia Teresa e nel 2008 con il matrimonio celebrato a Cortona.

Il dolore per la scomparsa del collega Pau Dones Un momento di gioia per dimenticare almeno per un attimo la scomparsa di Pau Dones, leader degli Jarabe De Palo. Jovanotti (le frasi più belle delle sue canzoni) è stato tra i primi artisti a riportare la notizia e a ricordare il collega e amico scomparso. I due avevano stretto un rapporto di stima e di amicizia sfociato in alcune collaborazioni artistiche. Sui social Lorenzo Cherubini ha manifestato tutta la sua tristezza: “è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro. Niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”, queste le parole scelte da Jovanotti per salutare l’amico Pau Dones.