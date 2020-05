"Buon sangue" di Jovanotti compie 15 anni: l'omaggio su Instagram

Il sound di “Tanto” e l’emozione per “Mi fido di te”

approfondimento

Un disco funk per eccellenza che ancora oggi Jovanotti apprezza tantissimo. Durante la diretta ha raccontato in pillole alcuni aneddoti per ogni canzone dell’album. In particolare per “Tanto” ha sottolineato come fosse rimasto impressionato per quel suono così forte e di come si sia ispirato anche a Francesco Petrarca, autore che leggeva in quel periodo. Tra le tante curiosità anche l’emozione che prova per “Mi fido di te”, la canzone della svolta, la prima scritta per l’album “Buon Sangue” e quella in grado di dargli sempre certi brividi. Jovanotti ha anche raccontato del lavoro fatto da Celso Valli che ha arricchito il brano grazie ai suoi arrangiamenti. “Buon Sangue è un disco importantissimo per me e ha certe canzoni dentro alle quali continuano a nascere storie e continua ad abitarci un sacco di gente che va e viene come succede nei posti belli”, queste le parole di Jovanotti.