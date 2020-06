Morto il leader degli Jarabe de Palo, Pau Donés: aveva 53 anni

E' morto all'eta' di 53 anni Pau Donés, il leader degli Jarabe de Palo. Soffriva di un cancro dall'agosto del 2015. Lo annuncia la stampa spagnola, riprendendo un post della famiglia sui social. La famiglia del cantante ringrazia "il team medico e tutto il personale" degli ospedali che hanno seguito Pau Donés, "per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo" e chiede "il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile".

GliJarabe De Palo, che in lingua spagnola significa usare le maniere forti anche quando non servono, hanno conosciuto il successo nel 1996 con il brano La Flaca che ha venduto oltre venti milioni di copie nel ondo. C'era chi li riteneva un successo effimero ed è stato smentito dal secondo album, che si intitola Depende e affascina sia il pubblico iberico che quello italiano. Nel 2001 esce De vuelta y vuelta che è considerato il disco più intimo della band: molti restano perplessi da questa scelta che poi, si scoprirà, è figlia di una urgenza creativa di Pau medesimo, che compare senza la sua fluente chioma. In questo album, tra le altre, c'è la collaborazione con Jovanotti. Lorenzo, col quale ormai è amico, è presente anche in Bonito nel 2003, che riporta i Jarabe De Palo in un ambito più ottimista.



Ormai tra Pau e l'Italia il legame è profondo. Adelantando esce nel 2007, lanciato dal singolo Me gusta como eres, che in Italia diventa Mi piace come sei, con la collaborazione di Niccolò Fabi, che ne interpreta anche una parte. Saltiamo al 2014, quando viene rilasciato l'ottavo album di inediti, intitolato Somos. Contiene due pezzi in italiano, Siamo e Oggi non sono io, condivisi rispettivamente con Jovanotti e Kekko Silvestre dei Modà. Peraltro il video di Oggi non sono io, quello coi Modà, è stato realizzato sul Lago di Garda, per l'esattezza sulle spiagge di Campagnola.