Il Jova Beach Party torna a Barletta nel 2022: ecco le date

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità: il Jova Beach Party torna a Barletta per la prossima estate. Una tappa del grande evento estivo che vede protagonista Jovanotti andrà in scena dunque nella città pugliese e l’entusiasmo, per l’occasione, è già alle stelle.

Jova Beach Party a Barletta: la conferma del sindaco approfondimento Jovanotti, da Per te a Baciami ancora: i video delle hit più famose A dare l’ufficialità dell’evento è stato proprio il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che ha così scritto su un post su Facebook: “Barletta ospiterà, ancora una volta, il Jova Beach Party, in esclusiva regionale, il 29 e 30 luglio 2022. Questa mattina abbiamo deliberato il nostro pieno sostegno rispetto a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che garantiranno visibilità, turismo e nuove economie per la nostra città. Continuiamo a lavorare per il bene della nostra amata”.

Un grande ritorno dunque, dopo che lo spettacolo di Jovanotti ha fatto registrare un grandissimo successo già nel 2019 a Barletta. Ora, a tre anni di distanza, il cantante e la città pugliese sono pronti a replicare quello show, dando vita a una festa con protagonista la musica di Jovanotti e arricchita da stand gastronomici e altri spettacoli di musica live.